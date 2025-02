Ukraine: l'Union européenne organise un sommet spécial le 6 mars en présence de Zelensky

Le jeudi 6 mars, les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept se retrouvent à Bruxelles afin de discuter du renforcement de la défense européenne et tenter de conclure un accord autour d'une nouvelle enveloppe militaire pour Kiev. « Concernant l'Ukraine, il y a une nouvelle dynamique qui doit mener à une paix complète, juste et durable. Il est donc important pour nous d'échanger sur les moyens de soutenir l'Ukraine et sur les principes qui doivent être respectés à l'avenir », a déclaré Antonio Costa dans sa lettre d'invitation aux dirigeants de l'Union européenne (UE).



« Plus de responsabilités »

L'UE et ses États membres « sont prêts à prendre plus de responsabilité pour la sécurité européenne », affirme aussi M. Costa. « Nous devons donc être préparés à une possible contribution européenne aux garanties de sécurité qui seront nécessaires pour assurer une paix durable », écrit-il, soulignant avoir invité le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky pour « discuter des derniers développements ».



La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a proposé que les vingt-sept États membres s'engagent à fournir de nouvelles armes dès que possible, notamment des missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des obus d'artillerie. « Les détails, en particulier les montants, seront décidés et discutés lors du sommet européen extraordinaire du 6 mars », a-t-elle précisé. Des discussions toutefois rendues difficiles en raison de l'opposition de la Hongrie, restée très proche de Moscou, à toute nouvelle aide militaire à Kiev, particulièrement dans le contexte de l'ouverture de pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine.



Renforcer la défense européenne

Les Européens ont déjà fourni quelque 134 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, dont un peu moins de 50 milliards d'euros au titre du soutien militaire. Lors du sommet spécial, les Vingt-Sept discuteront aussi du renforcement de la défense européenne « avec l'objectif de prendre de premières décisions pour le court terme afin que l'Europe devienne plus souveraine, plus capable et mieux équipée », a souligné le président du Conseil.