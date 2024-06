Ukraine: nouvelle attaque russe «massive» contre les infrastructures électriques du pays

Ce samedi 22 juin, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir mené une « frappe groupée » contre des installations énergétiques ukrainiennes, « en réponse » aux attaques de Kiev sur son propre territoire. Selon le ministère, il s'agit de la huitième attaque « massive » contre des centrales électriques ukrainiennes au cours des trois derniers mois, ce qui a entraîné de fréquentes coupures d'électricité, le réseau électrique peinant à résister aux frappes ciblées des Russes.



Incendie dans une « infrastructure énergétique critique »

« Des installations d'Ukrenergo (opérateur ukrainien) dans les régions de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest) ont été endommagées », a d'ailleurs indiqué le ministère ukrainien de l'Énergie. Ukrenergo a aussi indiqué que deux de ses employés avaient été blessés et hospitalisés à Zaporijjia. Dans l'ouest de l'Ukraine, la Russie a « lancé une attaque de missile sur une infrastructure énergétique critique », déclenchant un incendie qui a ensuite été éteint, a indiqué le gouverneur de la région de Lviv, Maxime Kozytsky. Les autorités ukrainiennes avaient indiqué, jeudi 20 juin, que des infrastructures énergétiques, dont une centrale, avaient été endommagées par une importante attaque russe nocturne qui avait fait sept blessés parmi leurs employés.



La Russie, en multipliant ses attaques, a détruit la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a appelé, il y a deux jours, à monter des panneaux solaires et des unités de stockage d'énergie « dans chaque école et dans chaque hôpital, dès que possible ». Le directeur général de l'opérateur DTEK, Maxime Timtchenko, avait averti que l'Ukraine risquait d'être « confrontée à une grave crise cet hiver », si ses partenaires occidentaux ne se mobilisaient pas. Kiev exhorte ainsi ces derniers à l'aider à reconstruire son réseau électrique, un projet qui requiert d'importants investissements, et à lui fournir plus d'équipements de défense antiaérienne pour contrer les bombardements russes.



Intenses affrontements vers la ville de Pokrovsk

Dans l'est du pays, cinq civils ont été tués par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures dans des zones situées en première ligne dans la région de Donetsk, a déclaré son gouverneur, Vadym Filachkine. Dans la partie occupée de cette région minière, dont la Russie revendique l'annexion, trois personnes ont été tuées et quatre autres blessés ce 22 juin dans plusieurs frappes ukrainiennes à Donetsk et Gorlivka, selon le chef de l'occupation russe de la région, Denis Pouchiline. L'armée russe a continué ces derniers mois d'y avancer face à une armée ukrainienne en manque d'hommes et de munitions. Moscou tente encore de gagner du terrain dans la zone proche de la ville de Pokrovsk, où d'intenses affrontements ont eu lieu samedi, a indiqué l'armée ukrainienne, ajoutant que la situation était « sous contrôle ».