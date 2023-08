Ukraine: six militaires tués dans le crash de deux hélicoptères de combat dans l'est

Six militaires ukrainiens sont morts dans le crash de deux hélicoptères de combat dans l'est de l'Ukraine, où l'armée de Kiev mène une contre-offensive face aux forces russes, a annoncé jeudi le Bureau national ukrainien d'enquête (SBI).



«Deux hélicoptères militaires Mi-8 sont tombés lors d'une mission de combat. Six militaires des forces armées ukrainiennes sont morts», indique un communiqué du SBI, précisant que le crash s'est produit mardi dans la région de Kramatorsk.