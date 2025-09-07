Ukraine: une vague massive d’attaques russes fait plusieurs victimes et touche le siège du gouvernement à Kiev

En Ukraine, la capitale a été la cible d’une attaque massive de drones et missiles. Selon les secours, au moins deux personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans la capitale. Parmi les victimes figure une fillette d’un an. Plusieurs immeubles résidentiels ont aussi été endommagés. « Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d’une attaque ennemie », a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram, en publiant des images du bâtiment en flammes, situé à proximité de la présidence et du Parlement.



Dans le centre-ville, un journaliste de l'AFP a vu de la fumée s'élever du bâtiment abritant le conseil des ministres, des hélicoptères lâchant de l'eau sur le toit. « Le monde doit répondre à cette destruction non seulement par des mots, mais par des actions. Nous devons renforcer la pression des sanctions, principalement contre le pétrole et le gaz russes », a plaidé la Première ministre, réclamant également des « armes ».