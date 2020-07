Un Français accusé de pédophilie meurt en détention en Indonésie

Un Français de 65 ans arrêté en Indonésie pour des soupçons d'agressions sexuelles sur 305 mineurs est mort à Djakarta après une tentative de suicide dans sa cellule, a annoncé lundi la police indonésienne.



François Abello Camille est décédé dimanche dans un centre médical de la police indonésienne trois jours après avoir tenté de mettre fin à ses jours, a précisé Yusri Yunus, porte-parole de la police à Djakarta.



"Il a effectué une tentative de suicide jeudi puis, après avoir été découvert par (les gardiens), nous avons tenté de l'aider", a dit ce porte-parole. "Il est mort hier soir."



Une autopsie va être pratiquée.



L'ambassade de France en Indonésie a refusé de s'exprimer sur le sujet.



François Abello Camille a été arrêté le mois dernier dans un hôtel de Djakarta à la suite de plaintes l'accusant d'avances sexuelles auprès de jeunes filles mineures. D'après l'accusation, il payait ces jeunes filles pour les photographier et si elles refusaient ses avances, il devenait violent.



La police a précisé qu'il était poursuivi pour agressions sexuelles et relations sexuelles avec mineurs et qu'il avait avoué. En cas de condamnation, François Abello Camille risquait la peine de mort, la prison à perpétuité ou la castration chimique.



La police n'a pas précisé l'identité de son avocat.