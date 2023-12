Un Noël sombre à Bethléem alors que les bombardements à Gaza ne connaissent pas de trêve

Le président israélien souhaite «une année de paix»



A l'occasion du réveillon de Noël, le président israélien Isaac Herzog a publié dimanche dans la soirée un message à destination de la communauté chrétienne. « Puisse cette année être une année de paix », a-t-il écrit tandis que le conflit qui oppose Israël au Hamas se poursuit depuis le 7 octobre.

L'OMS appelle à livrer davantage de nourriture et d'eau à Gaza



Dans un message posté hier sur X (anciennement witter), le directeur général de l'OMS a fait le constat d'une situation de famine obersvée par ses équipes dans la bande de Gaza, et a appelé à une augmentation des livraisons de nourriture et d'eau sur place tandis que l'accès est toujours contrôlé par Israël.



Il a également souligné l'état des hôpitaux sur le territoire, car aucun d'entre eux ne fonctionne plus normalement.

A la messe de Noël de Bethléem, les «pensées vont à Gaza»



La ville sainte de Bethléem, en Cisjordanie, a célébré dans la nuit une messe particulière. Là où serait né Jésus selon les Chrétiens, l’église Sainte-Catherine et sa basilique de la Nativité étaient pleines hier soir… mais pas à craquer. Les milliers de pèlerins et touristes attendus d’habitude ne sont pas venus à cause de la guerre entre Israël et le Hamas.



Des négociations toujours en cours pour une trêve



Les médiateurs égyptiens et qatariens tentent toujours de négocier une nouvelle trêve, après une pause dans les combats de sept jours fin novembre, qui avait permis la libération de 105 otages et de 240 prisonniers palestiniens ainsi que l'entrée à Gaza d'importants convois d'aide humanitaire.



Selon une source au sein du Jihad islamique, le chef de ce mouvement armé palestinien allié du Hamas est arrivé à la tête d'une délégation au Caire.



Un nouveau projet d’accord est examiné par le cabinet de sécurité israélien, rapporte notre correspondant à Jérusalem Michel Paul. Il comprend une première trêve de deux semaines avec la libération de quelque 40 otages, et la mise en place d’une administration technocrate palestinienne à Gaza. Par la suite, il donnerait lieu à un cessez le feu israélien avec un redéploiement militaire et finalement un échange de tous les otages restants avec l’ensemble des détenus palestiniens en Israël.



Les Israéliens examineraient également la possibilité d’une exfiltration des dirigeants du Hamas à Gaza, qui rappelle l'exil de Yasser Arafat en Tunisie en 1982, après avoir été banni de Beyrouth.



Au moins 30 personnes tuées dans la nuit à Gaza, selon le Hamas



La bande de Gaza n'a connu aucun répit lors de la veillée de Noël. Tôt lundi, un bombardement a fait 12 morts près du petit village d'Al-Zawaida (centre), selon le ministère de la Santé du Hamas.



Dans la nuit, un bombardement à Khan Younès (sud) a fait au moins 18 morts, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le centre du territoire a aussi subi une cinquantaine de frappes successives.



Le week-end a été particulièrement meurtrier dans la bande de Gaza. Au moins 70 personnes ont été tuées dans une frappe dimanche sur le camp de réfugiés d'al-Maghazi, selon le gouvernement du Hamas, un bilan qui n'a pas pu être confirmé de manière indépendante par l'AFP.



Un Noël sans festivités à Bethléem



À Bethléem, en Cisjordanie occupée, les pèlerins sont habituellement nombreux pour célébrer Noël dans la ville qui selon la tradition chrétienne a vu naître Jésus. Mais dans le contexte actuel de conflit dans la bande de Gaza, les festivités les plus importantes ont été annulées, rapporte notre correspondante en Cisjordanie, Alice Froussard. Les prières des habitants vont à Gaza, où la communauté chrétienne diminue année après année.



« Nous ne vous abandonnons pas », a d’ailleurs déclaré à l'adresse des Gazaouis le patriarche, Pierbattista Pizzaballa, lors de son homélie de la messe de minuit.



« Ils n'ont plus d'endroit sûr, de maison, de toit, ils sont privés de tout ce qui est essentiel à la vie, ils meurent de faim et plus encore, ils sont exposés à une violence incompréhensible. Il semble qu'il n'y ait pas de place pour eux, non seulement physiquement, mais aussi dans l'esprit de ceux qui décident du sort des peuples », a-t-il ajouté, devant quelques centaines de fidèles réunis dans l'église Sainte-Catherine.