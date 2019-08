Un couple en plein ébat sexuel chute d’un balcon en France: la vie de l’homme en danger

Les faits se sont déroulés samedi à la mi-journée dans une villa du Cannet (Alpes-Maritimes), rapporte Nice-Matin. Un homme et une femme, vraisemblablement en vacances, souligne le quotidien, ont chuté du balcon de la résidence qu'ils occupaient alors qu'ils se trouvaient en plein ébat sexuel.



Prises en charge par les sapeurs-pompiers et le Smur, les deux victimes ont été hospitalisées à Nice.



La femme, une Canadienne de 28 ans, a subi des blessures légères. Le pronostic vital de l'homme, un Britannique de 30 ans, était encore engagé samedi soir, détaille Nice-Matin.



Une enquête policière a été ouverte afin de tirer au clair les circonstances de cet accident, et déterminer si le couple avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants.



BFMTV