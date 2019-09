Un délégation des Femmes leaders et du Front citoyen chez le Serigne Mountakha pour le cas Khalifa Sall

Restons avec le guide des Mourides. Serigne Mountakha a reçu une délégation des Femmes leaders et du Front citoyen pour la libération du prisonnier Khalifa Ababacar Sall. Cette double délégation s’est rendue chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKÉ, où elle a été chaleureusement reçue, selon un communiqué de presse.



La délégation a été conduite par Madame le Ministre Professeur Amsatou Sow Sidibé et M. Abou Diallo, Coordonnateur du Front Citoyen et de la pétition citoyenne pour la libération de khalifa Ababacar Sall et ses co-détenus (Mbaye TOURE et Yaya BODIAN). Parmi les femmes leaders présentes, on peut citer Mesdames Nafissatou WADE, Maïmouna DIÈYE, Responsable des femmes de Pastef.



Le professeur Amsatou SOW SIDIBE a pris la parole au nom de la délégation pour féliciter et rendre un vibrant hommage au guide religieux à l’occasion de l’inauguration de cette prestigieuse Mosquée Massalikoul Djinane, haut lieu de culte et de transmission de valeurs, avant de solliciter ses prières pour un Sénégal de stabilité et de paix. Professeur Amsatou Sow Sidibé a rappelé dans son discours que les femmes, mères et épouses, sont les plus impactées par les tensions sociales. Elle a profité de cette occasion pour demander au guide de prier pour que la mère âgée et malade de Khalifa Sall puisse retrouver son fils dans un délai proche.



Cette double délégation a sollicité des prières. Serigne Mountakha Mbacké, tout en saluant la démarche entreprise par Mme Amsatou Sow Sidibé et sa délégation, s’est dit tout heureux de les recevoir. Tout en agréant leurs différents voeux, il a encouragé les familles éprouvées et a dit toute son attention à l’endroit de leurs attentes.