Un dépôt d'armes russe en feu près de la frontière avec l'Ukraine

Gazprom confirme la suspension de ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie

Le groupe russe Gazprom a annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne, assurant que ces deux pays membres de l'Union européenne n'avaient pas effectué de paiement en roubles.



Dans un communiqué, Gazprom a indiqué avoir notifié la société bulgare Bulgargaz et la société polonaise PGNiG de la "suspension des livraisons de gaz à partir du 27 avril et jusqu'à ce que le paiement soit effectué" en roubles.



PGNiG a confirmé mercredi "l'arrêt complet de l'approvisionnement en gaz naturel fourni par Gazprom dans le cadre du contrat Yamal".



Kiev annonce la prise de plusieurs localités par les forces russes dans l'Est

L'armée ukrainienne a reconnu mercredi une avancée des troupes russes dans l'est du pays, avec la prise de plusieurs petites localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass.



Les forces russes progressent depuis Izioum, déjà sous leur contrôle, en direction de Lyman et près de Severodonetsk, l'une des villes d'importance de la région.



Elles ont pris les localités de Velyka Komychouvakha et Zavody, dans la région de Kharkiv, et celles de Zaritchné et Novotochkivské, dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense dans son rapport matinal.



"Le soutien militaire international est absolument essentiel aux yeux des Ukrainiens"

Les États-Unis sont toujours à la manœuvre pour synchroniser et coordonner l'aide militaire internationale à l'Ukraine comprenant des armes lourdes ainsi que des drones armés et des munitions. Pour Gulliver Cragg, correspondant de France 24 à Kiev, ce soutien porte ses fruits sur le terrain.



Des explosions entendues dans la ville russe de Belgorod

Une série d'explosions ont été entendues aux premières heures de mercredi 27 avril dans la ville russe de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov, qui a ajouté qu'un incendie s'était déclaré dans un dépôt de munitions. Aucun civil n'a été blessé dans l'incendie, selon lui.



La Russie a accusé l'Ukraine plus tôt ce mois-ci d'avoir attaqué un dépôt de carburant avec des hélicoptères et d'avoir ouvert le feu sur plusieurs villages de la région.



Aucune restriction sur la consommation de gaz n'est prévue alors que Gazprom fournit 90 % des besoins du pays en gaz.



