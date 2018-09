Un homme décapite sa compagne devant leur fille de 3 ans

Puis il s'est saisi d'un couteau de boucher et a décapité son épouse. Le trentenaire a ensuite pris la tête de Cons pour la poser sur son torse.



Leur fille de 3 ans, témoin de cette scène atroce, a hurlé de terreur.



Ce sont les parents de Hernandez qui ont fait la macabre découverte en fin de matinée et qui ont donné l'alerte.

Le suspect a été interpellé et a avoué les faits en garde à vue. Il a expliqué aux enquêteurs que ses gestes lui avaient été ordonnés par Dieu.



Il a été placé en détention provisoire et sa caution a été fixée à 1 million de dollars.