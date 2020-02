Un militaire tue au moins 15 personnes et prend des otages en Thaïlande

Plusieurs personnes ont été tuées et blessées ce samedi 8 février dans le nord-est de la Thaïlande dans une fusillade perpétrée par un militaire, indiquent des médias.



Un militaire thaïlandais a tué ce samedi 8 février au moins 15 personnes et en a blessé plusieurs autres dans la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, d’après le bilan révisé rapporté par l’agence Kyodo. Le bilan précèdent faisait état de 12 morts.



Selon le quotidien Khao Sod, le soldat identifié comme le sergent Jakkrapanth Thommaa a volé un véhicule Humvee de sa base militaire après quoi il a ouvert le feu contre des civils dans les rues de la ville.



L’agence TNA indique également que le militaire a pris en otages 16 personnes au quatrième étage du centre commercial Terminal 21.



Au cours de son attaque, il postait des photos sur un réseau social.



​«Je suis fatigué maintenant», a déclaré le militaire à la caméra avant d’ajouter: «je ne peux plus bouger mon doigt».

Une vidéo publiée par un témoin sur Twitter montre le militaire tirer avec un fusil sur des civils qui cherchent à se cacher derrière des voitures sur un parking.



​D’après une information du Bangkok Post, le militaire a d’abord abattu son officier et deux autres soldats après quoi il s’est rendu en véhicule volé vers le centre commercial Terminal 21.