Un naufrage fait 29 morts en Ouganda

Au moins 29 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement d'un bateau de croisière, sur le lac Victoria.



Le navire transportant près de 100 personnes a coulé samedi, près de Kampala, la capitale de l'Ouganda, selon la police ougandaise.



Des médias locaux affirment qu'un certain nombre de personnes bien connues du public local, dont des artistes, étaient à bord de l'embarcation.



Selon la police, plus de 20 personnes ont été sauvées, mais un nombre inconnu de passagers sont portés disparus.



Parmi les rescapés se trouve le prince Daudi Kintu Wasajja, frère du roi du plus grand royaume de l'Ouganda, le Buganda.



Selon les médias ougandais, l'artiste musicien Iryn Namubiru a également survécu à l'accident maritime.



Le lac Victoria est souvent le théâtre d'accidents impliquant des navires quelquefois surchargés.



Des dizaines de personnes sont mortes dans le naufrage d'un ferry, sur ce cours d'eau, au large de la Tanzanie, en septembre dernier.



L'accident de samedi a eu lieu au large du district de Mukono, en territoire ougandais.



Le porte-parole adjoint de la police, Patrick Onyango, a déclaré à l'agence de presse Reuters que "le bateau était surchargé et naviguait par mauvais temps".