Un procès historique pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu

Celui qui fut le plus jeune Premier ministre en Israël et qui détient le record de longévité à ce poste fait face à ses juges, dimanche 24 mai, pour répondre d'accusations criminelles et de corruption au cours de son mandat. Benjamin Netanyahu est arrivé en début d'après-midi au tribunal du district de Jérusalem pour une bataille judiciaire qui s'annonce longue et rude. ​