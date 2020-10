Un professeur d'histoire décapité près de Paris, le parquet antiterroriste saisi

Un enseignant qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet a été décapité, vendredi 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et son agresseur présumé tué par la police dans la ville voisine d'Éragny (Val-d'Oise), trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.



Le parquet national antiterroriste a annoncé à l'AFP s'être aussitôt saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".



Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à Conflans-Sainte-Honorine, sur les lieux de l'attaque. Il est arrivé peu après 21 h. Il a souligné qu'il s'agissait là d'un "attentat islamiste caractérisé". Et de poursuivre, "Toute la nation est derrière les enseignants pour les défendre. [...] Les terroristes ne passeront pas. [...] L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas". Il a enfin appelé la nation à faire bloc. Cette unité est indispensable".



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement au Maroc, est aussitôt rentré à Paris et a ouvert une cellule de crise place Beauvau, où l'a rejoint le Premier ministre, Jean Castex.



Individu suspect rôdant autour d'un établissement scolaire



Les faits se sont déroulés vers 17 h, près du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, selon une source policière.



Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de la ville ont été appelés pour un individu suspect rôdant autour d'un établissement scolaire, selon cette source. Sur place, ils ont découvert la victime et, 200 mètres plus loin à Éragny, ont tenté d'interpeller un homme armé d'un couteau qui les menaçait et ont fait feu sur lui.



Selon une source policière, la victime est un professeur d'histoire du collège du Bois-d'Aulne.



L'agresseur présumé, dont l'identité n'a pas été immédiatement établie, est décédé, a-t-on indiqué de source judiciaire. Selon une source proche de l'enquête, il a crié "Allah Akbar" avant d'être abattu.



France 24