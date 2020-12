Un projet de loi pour amnistier Karim Wade et Khalifa Sall circule à l'Assemblée nationale

Khalifa Sall et Karim Wade vont bientôt retrouver leurs droits civique et politique. Selon le journal Walf Quotidien, qui lâche la mèche dans son édition de ce jeudi, un projet de loi amnistiant les crimes économiques et financiers est dans le circuit à l'Assemblée nationale.



Selon Walf Quotidien, les députés en ont fait la révélation, mercredi, lors du vote du projet de budget du ministre de la Justice. Un projet de loi qui viserait à effacer leurs condamnations afin de les rendre à nouveaux éligibles.



"Je ne peux pas écarter, dans une circonstance nouvelle d’une réélection, d’engager une nouvelle phase pour la reconstruction nationale dans un esprit de renouveau national, de consensus national. Parce que je pense qu’il faut savoir tourner des pages aussi", déclarait le chef de l'Etat Macky Sall à la question du journaliste de France 24, Marc Perelman sur son intention d'amnistier l'ex-maire de Dakar et l'ancien ministre Karim Wade.