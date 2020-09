Un riche français grugé de 80 millions à la barre après avoir accusé deux Sénégalaises de vol: le coup monté par sa nouvelle copine

Traînées dans la boue à cause d'une affaire de vol de plus de 80 millions de francs Cfa, Fatou Gueye et sa mère Mbène Gassama ont attrait tous ces individus devant la barre de cette juridiction pour laver leur honneur. L'argent, objet du contentieux, appartient à Thierry, qui fut l'ex-amant de Fatou Gueye. Pour asseoir son accusation, Thierry a déposé un enregistrement audio incriminant les deux dames. Mais l'enquête a révélé que les voix dans l'enregistrement étaient celles d'autres personnes.



Leur honneur sali pour une présumée affaire de vol portant sur plus de 80 millions de francs Cfa, Fatou Gueye et sa mère traduisent en justice Thierry Justin Robert Picolo, Lucie Jacqueline Lama, Diatou Faye, Dieynaba Faye alias Dibor et Khady Diaw Daffé. Tout ce beau monde a comparu jeudi 10 septembre 2020 devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar pour qu'enfin la lumière soit faite sur cette affaire qui a tenu en haleine, depuis quelques jours, les férus de faits divers. Ils sont poursuivis pour délits d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée et banque, collecte et utilisation frauduleuses de données à caractère personnel, diffamation et usurpation d'identité.



Fatou Gueye et sa mère Mbéne Gassama nient une nouvelle fois devant la barre être à l'origine de cet enregistrement qui les a incriminées dans cette sordide histoire de vol



Interrogée en premier, Fatou Gueye âgée de 28 ans, explique que son ancien amant l'accuse d'avoir subtilisé ses 80 millions de francs Cfa. Par la suite, elle a été convoquée à la Division des Investigations criminelles (Dic) au sujet de messages vocaux dans lesquels elle aurait avoué avoir volé ladite somme. En se confiant à sa prétendue meilleure amie, elle aurait admis avoir commis les faits et ajouté qu'elle voulait tuer la nouvelle copine de Picolo, en l'occurrence la nommée Lucie Jacqueline Lama. Devant les magistrats, elle a nié être l'auteur de cet enregistrement.



Quant à sa mère, M.Gassama, elle dit qu'elle a été convoquée à la police de Mbour où on l'avait accusée d'avoir loué les services d'un marabout pour faire taire l'ancien amant de sa fille. Des accusations qu'elle a tout bonnement balayées d'un revers de main avant de déplorer l'impact que cette histoire a eu sur sa réputation qui a été écornée de même que celle de sa fille par des personnes dont elles ignoraient l'existence, assure-t-elle.



Thierry Picolo:"Parfois, Fatou Gueye gardait ma carte bancaire et elle connaissait le code"



A la suite des parties civiles, le prévenu Thierry Picolo, âgé de 71 ans et ex-petit ami de Fatou Gueye a déclaré avoir déposé une plainte contre X à la police de Point E quand il a découvert à son retour de Dubai qu'on a retiré la somme de 80 millions de francs Cfa de son compte. L'homme d'affaires, qui est propriétaire de plusieurs sociétés au Sénégal et à Dubaï, précise qu'il croyait que ce vol est le fait de cybercriminels internationaux. Toutefois, il a fait par de sa surprise quand sa nouvelle compagne Lucie Jacqueline lui a fait entendre les audios incriminant Fatou Gueye et sa mère. Il soutient être tombé des nues quand il a entendu la dame Gassama qui voulait l'atteindre mystiquement et le contraindre à quitter le Sénégal. Pour être plus concis, il relève que seule son ex-compagne connaissait le code de sa carte bancaire qu'elle détenait souvent.



Dieynaba Faye et Khady Diaw Daffé imitent les voix des parties civiles dans ce fameux enregistrement



Pour sa part, Lucie Jacqueline Lama reconnaît avoir fait écouter les audios à son fiancé. Elle a dit à sa copine Diatou Faye de faire des recherches sur Fatou Gueye pour savoir ce qu'elle avait fait de l'argent, mais ignorait que les enregistrements étaient faux. A son tour, Diatou Faye admet avoir enquêté sur Fatou Gueye à la demande de Jacqueline. Elle a fait faire des audios à Khady Diaw Daffé et Dieynaba Faye pour que, une fois devant les enquêteurs, Fatou Gueye avoue avoir détourné l'argent. Mais très formelle, elle jure que Jacqueline Lama ne lui a pas demandé de le faire.



Dieynaba Faye, alias Dibor déclare que c'est Diatou Faye qui lui a demandé de faire un audio pour jouer une pièce de théâtre. Allégations confortées par Khady Diaw Daffé qui admet avoir "prêté" sa voix pour une pièce de théâtre. Elle se faisait passer pour M. Gassama.

Le représentant des parties civiles a réclamé la somme de 500 millions de francs CFA pour ses clientes.



Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public, qui estime que les prévenus sont atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés, a requis deux ans de prison contre eux, dont six mois ferme. L'affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 17 septembre prochain.



