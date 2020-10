Un tueur en série nigérian qui a assassiné neuf femmes condamné à mort

Un homme qui a tué neuf femmes et qui a suscité l'indignation au Nigeria a été condamné à mort dans la ville de Port Harcourt, dans le sud du pays.



Les procureurs affirment que Gracious David-West, 40 ans, a étranglé ses victimes dans des chambres d'hôtel à travers le Nigeria entre juillet et septembre 2019.



Le juge Adolphus Enebeli a déclaré qu'il allait mourir par pendaison.



La peine de mort n'est pas couramment appliquée au Nigeria - les trois dernières exécutions ont eu lieu en 2016.



Une de ses victimes a survécu à l'attaque, mais n'a pas été témoin du procès. Les autorités affirment que l'on ignore où elle se trouve, bien qu'on lui ait dit de ne pas quitter l'Etat.



Le juge a déclaré Gracious David-West coupable de tentative de meurtre sur cette femme.



La police dit que le tueur a également avoué les meurtres de six autres femmes, mais il n'a pas été inculpé pour ces meurtres par manque de preuves.



Les autorités affirment que le schéma des meurtres indique une série de meurtres : il a eu des relations sexuelles avec ses victimes avant de lier leurs bras et leurs pieds avec des bandes de draps blancs.



Il a également utilisé des draps pour les étrangler, a-t-on entendu au tribunal.



Plusieurs de ses victimes étaient des prostituées.



Comment a-t-il été arrêté ?

Au début de l'affaire, David-West avait plaidé coupable pour les meurtres mais le juge a exigé un procès en raison de la "gravité du crime".



À l'époque, les autorités avaient soupçonné qu'il travaillait avec des complices mais n'avaient pu trouver aucune preuve au moment du procès.



Au plus fort des meurtres en septembre de l'année dernière, les citoyens de Port Harcourt, indignés, sont descendus dans la rue pour demander aux autorités d'arrêter les coupables.



Il a été arrêté le 19 septembre alors qu'il tentait de quitter Port Harcourt.

Des caméras de surveillance l'avaient filmé alors qu'il sortait d'un hôtel et la photo diffusée est devenue virale sur les réseaux sociaux.



Les agents de sécurité l'ont trouvé dans un bus allant en direction d'Uyo dans l'État d'Akwa Ibom, à 45 minutes de Port Harcourt.



Que sait-on sur le tueur ?

David-West est né dans le village de pêcheur de Buguma, dans l'État de Rivers, une communauté côtière productrice de pétrole connue pour ses plages.



La ville est connue pour ses militants qui ont lutté contre la pollution pétrolière dans le delta du Niger au Nigeria au début des années 2000.



Selon la police, David-West était membre des Groenlandais - également connus sous le nom de Dey Gbam, un gang de rue de style mafieux issu des groupes militants armés.



Ceux qui le connaissent ont déclaré à la BBC qu'il était enfant unique né dans un foyer polygame, mais que lui et sa mère vivaient séparément du reste de la famille.



Les journalistes qui l'ont vu au tribunal décrivent un homme dont le comportement était erratique.



"Il était colérique, interrompait toujours le juge et essayait de se défendre malgré le fait qu'il avait un avocat", a déclaré le journaliste Alwell Ene.



Selon la police, il a utilisé des hôtels à bas prix, peu sécurisés et sans caméras de surveillance, dans le centre ville et aux abords de Port Harcourt.



Une fois, il a assassiné une travailleuse du sexe dans un bordel du quartier de Rumuola à Port Harcourt, une zone connue de la ville pour la prostitution.