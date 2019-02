Une Sénégalaise de 40 ans et enceinte de 7 mois retrouvée morte dans son balcon en Italie

Encore un ressortissant sénégalais mort à l'étranger. Une dame du nom de Ndèye Maguette Mbengue, âgée de 40 ans et enceinte de 7 mois, a été retrouvée morte sur son balcon, à Santa Maria del Cedro (Italie)



Selon le journal "Les Echos", c'est un voisin qui a découvert la dépouille, 10 jours après le drame et qui a appelé la police. La victime était à moitié déshabillée et son corps était en état de décomposition.



Les premiers éléments de l'enquête penchent pour une mort liée à une crise cardiaque. Mais, le procureur a ordonné une autopsie pour clarifier les causes du décès. La dépouille a été déposée à l'hôpital Anunziatadi Cosenza.