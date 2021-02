Une baisse du chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires des services du transport et d’entreposage a connu une réduction de 12,8%, en variation annuelle. Cette baisse, d’après l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), est en relation avec la diminution du chiffre d’affaires des services du transport aérien (-73,1%), d’entreposage et activités des auxiliaires de transport (-14,9%) ainsi que celui du transport terrestre (-10,2%).



Cependant, le chiffre d’affaires des activités postales et de courrier (+20,9%) a progressé sur la période sous revue. Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a baissé de 13,0% par rapport à celui de la période correspondante de 2019, selon la même source.