Une barque a chaviré sur le fleuve Niger avec une centaine de passagers. Il y a eu 62 rescapés.

Une barque transportant une centaine de personnes a chaviré mercredi sur le fleuve Niger.



Selon les sources, entre 62 et 64 d'entre elles ont pu être sauvées.



Ces personnes ont embarqué depuis un village de Karimama au Bénin pour le marché de Ouna au Niger.



Selon les informations recueillies par la BBC , c'est non loin de leur destination, que la barque s'est renversée dans les eaux nigériennes.



A lire aussi : Jacigreen : la dépollueuse du fleuve Niger



Le premier adjoint au maire de Karimama, Igoura Dourama parle de 62 rescapés.



Le préfet, lui évoque 64 rescapés. La police et les forces navales poursuivent les recherches afin de retrouver les personnes disparues.



Ce n'est pas la première fois que le département de l'Alibori enregistre un tel drame.



Le dernier accident du genre s'est produit il y a environ deux ans.