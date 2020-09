Une camerawoman de Dakaractu tabassée par des policiers, le Synpics condamne

La camerawoman de Dakaractu, Adja Ndiaye a été sauvagement bastonnée par la Police lundi 28 septembre à Dakar. L'équipe de Dakaractu comme d'autres média, étaient au niveau de la direction de la Police sise au quartier de la Medina, pour couvrir l'affaire de l'activiste Dj Malick qui répondait à une convocation de la brigade en charge de la Cybercriminalité.



Des premiers témoignages recueillis par le Synpics, révèlent que c'est suite à l'adresse de Fatima Mbengue du mouvement Frapp France Dégage, que les policiers sont venus encadrer les journalistes, leur intimant l'ordre de quitter les alentours de la Direction Générale de la Police.



Sur ce, la presse obtempère et se déplace au niveau de la Place du Souvenir africain, afin de recueillir la déclaration de Dj Malick du mouvement "luttons contre l'indiscipline des sénégalais", une page Facebook qui alerte sur certaines dérives notées dans l'espace public local.



C'est au moment où les journalistes avaient en face d'eux Dj Malick, que la police revient à la charge, et s'adressant au groupe qui s'était formé, leur interdit tout rassemblement sur la voie publique.



Alors que les journalistes remballent leur matériel, un élément du Gmi prend en aparté la Camerawoman de Dakaractu, et lui administre un violent coup avant de la pousser à terre. Celle ci, perdant du coup sa caméra fortement endommagée, se rebelle avant de se faire arrêter par toute la meute d'agents de police présents sur les lieux.



Mise dans le panier à salade, elle sera selon les témoignages de plusieurs journalistes présents, menottée, bastonnée, insultée par la nuée d'agents aidée par un ASP (Agent de sécurité public non détenteur du droit d'usage de la violence) comme une malpropre.



Non content de ce forfait, les agents de police vont arrêter tous ceux qui avaient exhibé leur téléphone pour filmer l'incident et vont les sommer un à un de supprimer les captures et vidéos. Selon le Synpics, il s’agit là de plusieurs violations indignes d'un pays comme le Sénégal, qui plus est, surviennent ce 28 septembre, Journée Mondiale de l'accès à l'information.



En interdisant aux journalistes de faire leur travail sur la devanture de la direction de la Police, les agents ont fauté par excès de zèle et ont de ce fait, porté atteinte à la liberté de presse et à celle d'expression.



Face à cette situation, le Synpics qui a informé aussi bien le Directeur de la Sécurité Publique que le ministre de l'Intérieur, condamne avec toute la rigueur qui sied ces actes dignes d'une dictature.



Se préoccupant d'abord de l'état de la victime de ces actes barbares, le Synpics suit avec une attention stressante l'évolution de son état de santé et prend pour responsable l'Etat du Sénégal de tout ce qui pourrait arriver à Adja Ndiaye, actuellement hospitalisée dans une clinique de la place.