Une campagne de collecte de fonds lancée pour payer la caution de Lamine Diack

Une campagne de collecte de fonds a été lancée à l’initiative des enfants de Lamine Diack, ancien président de l’IAAF, est frappé d’une interdiction de sortie du territoire français depuis le 1er novembre 2015.



« Nous, ses enfants, lançons un appel à l’aide pour la collecte de la caution, afin de rendre possible son retour parmi nous. Nous remercions d’avance, toutes les bonnes volontés qui participeront à cette levée de fonds pour le retour de M. Lamine DIACK au Sénégal, ce cher pays qui l’a vu naître et pour lequel il voue un profond attachement », a déclaré Seydou Diack et frères.



Il ajoute : « Nous vous prions de noter que toute sollicitation autre que celle-ci ne devra pas être prise en compte par les personnes ou structures désirant participer. L’unique moyen utilisé pour cette levée de fonds reste Go Fund Me ».



Après le verdict prononcé par le tribunal, suivi d’un appel de ses avocats, l’interdiction de Lamine Diack, a été levée le 22 décembre 2020, à la condition de payer une caution de 500 000 € (327 millions FCFA).