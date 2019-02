Une cargaison de riz rejetée par la Guinée et le Togo

Les autorités guinéennes et togolaises ont interdit le débarquement dans leur pays d'une cargaison de riz "impropre à la consommation" et de qualité "douteuse".



Selon elles, le navire transportant le riz en question est dénommé Oceanprincess et est venu de Yangon, en Birmanie.



Au Togo, le ministère de l'Agriculture a adressé à la direction générale du port de Lomé une note interdisant le débarquement du riz en question sur le sol togolais.

"La documentation fournie par le navire n'étant pas conforme, nos services techniques ne peuvent pas procéder à l'inspection phytosanitaire de la cargaison en application de la règlementation phytosanitaire au Togo", est-il écrit dans cette correspondance du ministère de l'Agriculture.



"En conséquence, il est strictement interdit au navire d'engager les manœuvres de déchargement du stock au port de Lomé", ajoute le ministère.