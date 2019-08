Une centaine de candidature enregistrée pour la présidentielle en Tunisie

En Tunisie, près de 100 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'Instance chargée des élections pour la présidentielle anticipée.



La clôture des inscriptions est intervenue vendredi.



Le Premier ministre Youssef Chahed et le président par intérim du Parlement Abdelfattah Mourou sont en lice.



M. Chahed, 44 ans, devrait faire face à des sérieux concurrents comme l'ancien président Moncef Marzouki, le ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi, l'ex-Premier ministre Mehdi Jemaa et l'homme d'affaires Nabil Karoui, le propriétaire de la chaîne privée Nessma TV.



Le vote prévu le 15 septembre fait suite au décès, à 92 ans, le mois dernier, de Beji Caid Essebsi, le premier président démocratiquement élu en Tunisie après le soulèvement populaire de 2011.



L'Instance chargée des élections dévoilera la liste définitive des candidats retenus, le 31 août prochain et la campagne électorale aura lieu du 02 au 13 septembre.