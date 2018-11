Une dizaine de filles enlevées au Niger

Les djihadistes ont enlevé dans la nuit d'hier "une dizaine de filles" dans plusieurs villages du sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigeria, selon un élu local et une ONG.



Au moins quatre localités dans la région de Diffa ont été visées par les islamistes.



D'après Kaka Touda, membre de l'ONG "Alternative espace citoyen", basée à Niamey et intervenant dans la région de Diffa, les insurgés ont enlevé 16 jeunes filles dans deux villages de la commune de Toumour.





Une source locale estime à "plus d'une cinquantaine" le nombre des assaillants.



Les djihadistes de Boko Haram ne sont pas à leur première opération dans cette partie du Niger.



Ils ont déjà organisé des enlèvements de masse de jeunes filles, surtout au Nigeria voisin d'où le groupe est originaire.



Dans ce pays, plus de 200 lycéennes avaient notamment été kidnappées en avril 2014, à Chibok, dans le nord-est du pays, par les militants de Boko Haram.