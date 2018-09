Une eau bénite déclenche une épidémie de diarrhée en Ethiopie

Quelques 1.200 personnes sont atteintes par la maladie et elle a déjà tué 10 personnes au cours des deux dernières semaines.



Les personnes touchées sont soignées dans l'hôpital principal de la capitale régionale, Mekelle.



Les autorités ont pu circonscrire la propagation de la maladie et identifié la source de la contamination.



Il s'agit semble-t-il d'une eau bénite contaminée et distribuée dans certains des monastères de la région du Tigré.



Les autorités sanitaires pensent que l'eau provient d'une rivière qui contient les germes de la maladie.



Interférer dans les affaires religieuses est une question très sensible en Ethiopie, mais le gouvernement local travaille avec les chefs religieux pour arrêter temporairement l'utilisation de cette eau bénite.



Les autorités disent que la maladie est sous contrôle mais que des efforts pour la contenir doivent continuer jusqu'à la faire disparaître complètement.