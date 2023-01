Une enquête ouverte contre Noël Le Graët pour harcèlement sexuel et moral

Le témoignage de l'agente de joueurs Sonia Souid dans l'Équipe - dans lequel elle dénonçait des agissements de Noël Le Graët à son égard - avait interpellé le football français et constitué un élément de plus dans les faits reprochés au président de la FFF. L'affaire va maintenant prendre une voie judiciaire.



Selon le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte lundi à la suite du signalement pour « outrage sexiste » visant Noël Le Graët. Ce signalement a été recueilli le 13 janvier par les auditeurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport, et de la recherche (IGESR) selon Le Monde. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP).