Une femme accouche 2 fois en l'espace d'un mois au Bangladesh

Au Bangladesh, une femme a donné naissance à des jumeaux près d'un mois après avoir accouché d'un garçon prématuré, a déclaré son médecin à la BBC.



La jeune femme de 20 ans avait deux utérus et des enfants dans chacun d'eux.



Cela lui a permit de garder ses jumeaux, alors qu'un mois plutôt elle avait déjà accouché une première fois.



Arifa Sultana, 20 ans, originaire d'un village rural, a donné naissance à son premier enfant fin février.



Mais 26 jours plus tard, le 21 mars, elle a été transportée d'urgence dans un hôpital du district de Jessore après s'être plainte de douleurs à l'estomac.



Les médecins ont alors découvert qu'elle était toujours enceinte et portait des enfants dans un deuxième utérus; ils ont alors pratiqué une césarienne d'urgence.



"Quand la patiente est arrivée, nous lui avons fait une échographie et constaté qu'il y avait des jumeaux ", a expliqué Sheila Poddar, la médecin-gynécologue qui a effectué la césarienne. "Nous avons été très choqués et surpris. Je n'ai jamais observé quelque chose comme ça avant", a-t-elle ajouté.



Selon le Dr Poddar, Mme Sultana et son mari sont "très pauvres" et elle n'avait "jamais fait d'échographie auparavant", dans la période précédant son premier accouchement. Ses jumeaux ont été jugés en bonne santé et la maman ainsi que les nourrissons ont pu quitter l'hôpital sans complications.



Selon un gynécologue de Singapour l'utérus didelphys - le fait d'avoir deux utérus - n'est "pas aussi rare qu'on le pense". "[Il est probable que] trois ovules ont été fécondés en même temps pendant sa période fertile, ce qui a donné trois embryons", a déclaré le Dr Christopher Ng de la GynaeMD Clinic à la BBC.