Une fille retrouvée morte dans la chambre de son copain à Pikine

Une tragédie en banlieue semblable à un crime passionnel. Nd. M. a été retrouvée morte dans la chambre de son copain. Ce dernier est retenu pour les besoins de l’enquête, informe le journal L'AS.



Nos confrères soulignent que les faits se sont produits à Pikine où Nd. M. a été retrouvée morte toute nue dans la chambre de son petit ami. Ce dernier, un ressortissant étranger, est soupçonné « d’avoir étranglé à mort » la victime.



Il a été cueilli, conduit au commissariat d’arrondissement et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête visant à élucider l’affaire.