Une fillette de 7 ans sexuellement agressée près de la tour Eiffel: son père neutralise l’auteur

En état d’ébriété avancée, l’agresseur a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Jugé en comparution immédiate pour “agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans”, il a été condamné à 30 mois de prison dont 18 mois ferme et à une obligation de soins pour son addiction à l’alcool. Il devra en outre verser 1.000 euros de dommages-intérêts à la victime.



Selon son témoignage à la barre, le jeune homme ne se souvenait pas des faits reprochés et se dit “bouleversé” par ses propres actes: “J’ai quitté mon pays à l’âge de 15 ans, j’ai vu mon père mourir devant mes yeux, je me retrouve en errance et j’essaie de m’en sortir pour pouvoir avancer dans la vie. Je vous demande de m’aider à ce que je m’en sorte”, a-t-il déclaré lors de l’audience. La fillette serait quant à elle “traumatisée” et sujette à des crises de larmes, selon son père. Ce dernier se dit néanmoins soulagé que “justice ait été rendue”.



Les agressions se multiplient depuis plusieurs mois dans ce quartier très touristique de la capitale française.

Le jeune homme, un ressortissant afghan âgé de 25 ans, a “enlacé et embrassé de force sur la bouche” la fillette de 7 ans qui se promenait avec ses parents et sa soeur dans les jardins du Trocadéro, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, pour découvrir les illuminations de Noël. Le père de l’enfant, alerté par ses cris, a immédiatement réagi, “attrapé l’individu” avant de le neutraliser au sol et d’appeler la police, relate BFMTV.