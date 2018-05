Une prestation morne, fade et terne des "Lions" face au Luxembourg (0-0)

Aliou Cissé et ses "Lions" n'ont pas rassuré leur peuple. Pire, ils ont fourni une prestation qui inquiète à deux semaines de la Coupe du monde, face à un adversaire qui n'est pas le plus coriace des sapring-partners.



Face au Luxembourg ce jeudi, l'équipe du Sénégal a été incapable de trouver la faille. Devant des adversaires regroupés dans leur zone, les coéquipiers du capitaine Cheikhou Kouyaté ont passé 90 minutes à tournoyer sans trouver de solution.



Un contenu morne, fade et terne proposé par Aliou Cissé et ses hommes. Il leurs reste deux matchs amicaux pour donner aux Sénégalais des raisons de croire à une participation honorable au Mondial 2018 qui débute le 14 juin en Russie.