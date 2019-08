Une quinzaine de disparus dans un naufrage sur le lac Kivu

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une pirogue motorisée surchargée qui se rendait sur l'île d'Idjwi, en République démocratique du Congo, qui est à l'origine du drame.



La pirogue aurait été perforée par un rocher.



Un responsable local a signalé qu'au moins une quinzaine de personnes sont portées disparues samedi.



Selon la même source, 76 rescapés ont é

Le ministre provincial des transports et de la communication du Sud-Kivu a indiqué à la presse que "les recherches sont en cours pour retrouver les disparus''.



Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau de la RDC, en raison de la vétusté des embarcations, de la surcharge et de l'absence de balisage.



En avril dernier, le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe, sur le lac Kivu, avait endeuillé 142 familles.

Fin mai, celui d'une péniche avait causé la mort d'au moins 32 personnes sur le lac Mai-Ndombe, dans l'ouest de la RDC.



Selon des secouristes, les bilans sont aggravés par le fait que dans la majorité des cas, les passagers ne portent pas de gilets de sauvetage.