Une réduction du chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration

Les entreprises d’hébergement et de restauration continuent de subir les conséquences de la Covid-19 au troisième trimestre 2020. En effet, leurs chiffres d’affaires ont chuté de 64,8% comparé à la même période de l’année dernière, selon l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Cette situation est « consécutive » à la diminution du chiffre d’affaires dans les activités de restauration (-71,9%) et d’hébergement (-51,9%). Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration a également baissé de « 55,2% par rapport à celui de la période correspondante de 2019 ».