Une semaine diplomatique intense pour Emmanuel Macron, toujours à la recherche d'une majorité pour gouverner

À Paris, les députés ont élu Yaël Braun-Pivet présidente de l'Assemblée nationale ; Elisabeth Borne continue à chercher des alliés pour gouverner. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit son périple diplomatique au sommet de l'Otan à Madrid où, comme au G7, il va surtout être question de la guerre en Ukraine, explique Valérie Gas du service politique de RFI. Une guerre qui a fait resurgir la menace russe et rebat les cartes de la sécurité collective en Europe.



Emmanuel Macron arrive donc à ce sommet avec l'intention de faire évoluer « le concept stratégique » de l'alliance, lui qui avait dit en 2019 que l'Otan était en état de « mort cérébrale ». L'ambition du chef de l'État, c'est notamment de faire reconnaître le rôle de l'Union européenne dans la sécurité euro-atlantique et la « complémentarité » avec l'Otan.



Montrer aux Français qu'il fait tout pour assurer leur sécurité

Lors de ce sommet, Emmanuel Macron veut, explique l’Élysée, que soit tirées les conséquences de l'offensive militaire russe en Ukraine qui a remis en cause les équilibres post-guerre froide et afficher un front uni de l'alliance pour envoyer un message de fermeté à Moscou au moment où des bombardements meurtriers ont encore frappé l'Ukraine.



Avant de rentrer à Paris régler les affaires gouvernementales, Emmanuel Macron veut montrer aux Français qu'il fait tout pour assurer leur sécurité.