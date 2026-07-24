Université de Dakar : le COUD annonce la fermeture du campus social à partir du 2 août

Le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar fermera ses portes à compter du dimanche 2 août 2026 à 10 heures. La mesure, annoncée par la Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), concerne l'ensemble des étudiants résidants.



Dans une note d'information officielle transmise aux résidents, l'administration indique que la date de réouverture sera communiquée ultérieurement. Le COUD invite l'ensemble des occupants à libérer complètement leurs chambres et à n'y laisser aucun matériel ni bagage. L'instance appelle à la responsabilité et à la collaboration de la communauté étudiante pour garantir le bon déroulement de cette libération des lieux.