Urgent - Brexit : la Première ministre Theresa May annonce sa démission

La Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May vient d'annoncer sa démission. Celle-ci sera effective le 7 juin, le temps que le Parti conservateur, le plus important à la Chambre des communes, désigne un nouveau leader. Cette démission fait suite à son échec à faire adopter son plan de retrait de l’Union européenne.



La voix étranglée par l’émotion, Theresa May a exprimé « un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit ».



Theresa May avait été élue par les députés du parti après le référendum sur le Brexit, en 2016. David Cameron, qui avait initié le processus, avait démissionné dès le lendemain du résultat du vote pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne