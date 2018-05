Urgent-CAN Mini-Foot : Le Sénégal bat la Libye et se qualifie en finale

L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée en finale de la Coupe d’Afrique Mini-foot ce vendredi après sa victoire aux tirs au but (3-2) sur le pays organisateur, la Libye. Les deux équipes se sont séparées dans le temps réglementaire sur le score (1-1).



Les « lions » ont ouvert la marque mais, les libyens vont réussir à égaliser vers la fin du match à la suite d’un penalty très contesté. Toutefois, après les prolongations les protégés du coach Cheikh Sidy Ba vont réussir à s’imposer aux tirs au but par (3-2).



Le Sénégal accède ainsi en finale et jouera contre la Côte d’Ivoire qui a éliminé dans l’autre demi-finale la Tunisie aux tirs au but.