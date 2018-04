Urgent, Coupe d’Algérie : Des dizaines de blessés avant le début du match JSK vs MCA

Des affrontements ont éclatés ce matin, aux abords du stade Chahid Hamlaoui de Constantine, entre supporters et éléments des services de sécurité, quelques heures avant l’entame du match de la première demi-finale de la Coupe d’Algérie JS Kabylie – MC Alger.

Quelques dizaines de fans du club algérois surtout ont été transportés à l’hôpital. Pour l’instant, aucun blessé grave n’a été signalé fort heureusement. D’une capacité de 32 000 places (c’est le nombre de ticket mis en vente), le stade en question s’est avéré trop exigu pour accueillir les foules qui se sont déplacées à Constantine de Tizi Ouzou et d’Alger pour suivre la rencontre.

Le problème s’est posé surtout pour ceux du Mouloudia dont le quota de places a été limité à 3200. Du moment que c’est la JSK qui reçoit, il revient à ses dirigeants de fixer le nombre de ticket qui seront réservés à l’adversaire. Et le Président des Jaune et Verts, Cherif Mellal, s’est limité au quota fixé par la règlementation, à savoir 10%.

Les escarmouches ont commencés donc lorsque la majorité des supporters du club algérois, qui se sont déplacés en milliers à la capitale de l’Est, n’avaient pu se procurer des tickets.

Ils ont voulu forcer l’accès. Et c’est là que les services de sécurité ont intervenus. La rencontre risque donc d’être tendue. Les deux clubs aspirent à passer cette étape pour se retrouver en final de Dame Coupe. Pour le MCA, il s’agit aussi d’une revanche puisque le club a été battu en championnat, il y a moins de deux semaines, à Tizi Ouzou, avec le score de trois buts à un.

Source : Algerie-focus.com