Urgent - Décès brutal du capitaine de la Fiorentina des suites d'une crise cardiaque

Le football européen est en deuil et plus particulièrement la Série A (Italie). Le capitaine de Fiorentina David Astori est décédé brutalement ce dimanche d'une crise cardiaque à l'âge de 31 ans.



Le match Fiorentina - Udinese qui devait avoir lieu ce dimanche 4 mars a été reporté.



PressAfrik présente ses condoléances à tout le monde du football et à toute l'Italie