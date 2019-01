Urgent - La DGE reporte la remise de la carte électorale aux plénipotentiaires à demain vendredi

Les plénipotentiaires de l’opposition sont dans tous leurs états après que la Direction générale des élections (DGE)ait décidé de remettre à demain la mise à leur disposition de la carte électorale. En effet, ces représentants des candidats ne peuvent pas concevoir que cette initiative soit prise après qu’ils se soient rendus sur les lieux.



«Cette situation est inadmissible. C’est eux qui nous ont appelés au téléphone pour nous demander de passer récupérer la carte électorale. Arrivée sur les lieux, ils nous ont servi qu’il manquait le second volet et qu’il fallait repasser encore demain », peste Amadou Cissé, le mandataire du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur).



Selon lui, cette situation va leur causer du tort puisque ce sont 24 heures qu’ils vont encore perdre. S’y ajoute qu’ils ne peuvent écarter des soubassements autres que ceux qu’ils leur ont annoncés pour motiver le report de la disponibilité de la carte électorale.

A l’en croire, une réunion va être tenue entre les candidats présents pour dégager une position commune.