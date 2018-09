Urgent-Madagascar-Sénégal: au moins 1 mort et 37 blessés après une bousculade devant le stade de Mahamasina, à Antananarivo

Bousculades à l’entrée du stade devant accueillir le match Sénégal 🇸🇳VS Madagascar 🇲🇬

Plusieurs blessés !#MADSEN#kebetu pic.twitter.com/RQkBg7Q7M5 — Sakhir Thiaw (@laminepro) 9 septembre 2018

A Madagascar, une bousculade devant le stade de Mahamasina s’est produite vers 12h23, ce dimanche 9 septembre. Les gens voulaient rentrer dans le stade pour le match de la CAN Madagascar-Sénégal. L'équipe nationale de foot de la Grande Ile affronte, cet après midi (13h30, heure de Paris, 14h30 heure de Madagascar) le Sénégal pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Une personne est morte et trente-sept sont blessées, un bilan provisoire transmis par la directrice de l'hôpital HJRA d'Antananarivo qui a accueilli les victimes. Le porte-parole de la gendarmerie nationale parle d'un mort et d'au moins 26 blessés. Une minute de silence a été observée, avant le début du match. « Les supporters voulaient rentrer mais le portail était fermé puisque les tribunes étaient pleines. Les gens de devant ne pouvaient pas reculer et d'autres personnes arrivaient encore en nombre derrière. C'est ce qui a provoqué cette bousculade », précise le commandant Herilalatiana Andrianarisaona. Le ministère des Sports a publié la liste des 37 blessés sur sa page Facebook.