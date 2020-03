Urgent- Mali: le chef de l'opposition Soumaïla Cissé, enlevé

C’est le secrétaire à la communication de l’Union pour la République (URD) qui l’a annoncé dans un communiqué dont la teneur suit, « L’URD a le regret d’informer l’opinion nationale et internationale que son Président, l’honorable Soumaïla Cissé, Chef de file de l’opposition malienne, et sa délégation en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis 15h30 ce mercredi 25 mars 2020 ».



Le communiqué de préciser que la délégation du candidat de l’URD quittait Saraféré pour se rendre à Koumaïra où ils étaient attendus vers 16h30. A l’en croire, « Ni le président de l’URD ni aucun membre de sa délégation ne sont joignables sur leur téléphone actuellement ». Le principal parti de l’opposition se dit profondément inquiet de la situation et invite, pour la circonstance, le Gouvernement, les forces armées et de sécurité, la Minusma à déployer toutes leurs énergies pour les retrouver.



Soumaïla Cissé, natif de Niafunké, est candidat dans cette circonscription électorale à l’élection des députés à l’Assemblée nationale à sa propre succession. Ce cercle qui se situe dans la région de Tombouctou est en proie à l’insécurité depuis 2012. Soumaïla Cissé et sa délégation ne sont pas les premiers candidats à être victimes de l’insécurité depuis l’ouverture de la campagne des élections législatives. La semaine dernière, dans le même cercle, le candidat du parti présidentiel RPM a été enlevé par les hommes inconnus pendant un moment avant d’être rendu à ses militants. Dans la première semaine de l’ouverture de la campagne, la candidate de l’URD dans le cercle de Nara avait été braquée par les hommes inconnus et dépouillée de son véhicule 4X4.



En dépit de l’appel de plusieurs partis de l’opposition de reporter les élections législatives évoquant la persistance de l’insécurité dans le centre et le nord du pays, le gouvernement malien a maintenu la tenue des ces scrutins.



Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l’honorable Soumaila Cissé et sa délégation n’ont pas encore été retrouvés.



Avec Maliweb