Urgent-Tribunal : Les avocats de l’Imam veulent faire comparaitre le commissaire Diop et le Capitaine Diack de la SR

Les conseillers de l’Imam Alioune Ndao ont introduit une demande pour entendre le commissaire Diop et du Capitaine Diack de la section de recherche pour voir la vérité éclater dans ce procès. Sur ce, le maitre des poursuites souligne que c’est une demande fantaisiste, qui mérite d’être rejeté.



Pour sa part, le procureur a souligné qu’il s’est surpris d’entendre le pole des avocats d’Imam Ndao formuler une telle demande. « Comme toute procédure, il y avait une enquête à la base. Les dispositifs de la procédure pénale vous ont donné suffisamment de qualification. Si cette demande était sous-tendue par des objectifs spécifiques. Et je précise que le ministère public n’aurait rien n’à statuer », a-t-il déclaré.



Du côté de la défense, un des avocats de Imam Ndao Me Mounirou Balal a précisé en ces termes « Il veut faire passer cette affaire une affaire très simples. Compte tenu des enquêtes si on veut faire du Sénégal un Etat de droit. Il est tant qu’on puisse permettre à la défense les droits de la défense. Pour l’équité du procès. Je ne comprends pas la réaction du ministère public. Serait-t-il gêné de la comparution de ses deux personnes. Je sais que vous êtes perspicaces, nous demandons de faire comparaitre le commissaire Diop et le Capitaine Diack. Nous vous demandons de nous laisser voir scellé ».



Le juge Samba Kane de rétorquer : M. Balal, ici au tribunal on n’exige rien. On demande au Tribunal. Et le dernier mot revient au tribunal. En ce qui concerne votre demande, le juge Samba Kane n’a pas encore donné de réponse sur cette affaire.