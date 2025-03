Usine raffinage de l’OR au Sénégal : un partenariat entre le FONSIS et la SOMISEN SA signé

Dans une volonté de transformation locale des ressources minières, le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) et la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN SA) ont signé un accord de partenariat visant à créer un comptoir national et une usine de raffinage de l'or issu des mines artisanales et semi-mécanisées.



Ce partenariat vise à mobiliser des investissements nationaux et internationaux afin de concrétiser des projets structurants, qui renforceront durablement le secteur minier et l'économie nationale.



Pour Babacar Gning, Directeur général du FONSIS, qui s’est confié au micro de l’Aps : « la transformation locale des ressources minières est un enjeu de souveraineté économique. Ce partenariat permettra la création de la première société de raffinage d'or à capitaux sénégalais. »



Dans le même sillage, Ngagne Demba Touré, Directeur général de la SOMISEN, a souligné que « cet accord constitue un jalon clé dans la mise en œuvre de l'axe Économie compétitive de l'Agenda National de Transformation Sénégal Vision 2050, qui ambitionne de faire du secteur minier un moteur de croissance ».



Avec cette initiative, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers une meilleure valorisation de ses ressources naturelles, en s'appuyant sur un modèle de développement inclusif et durable.