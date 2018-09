VIDEO. Emue et en colère, la présentatrice belge Cécile Djunga dénonce le racisme dont elle est victime

La présentatrice météo de la RTBF – la chaîne publique belge - a décidé de ne plus prendre sur elle et de dénoncer le racisme dont elle est victime. « Une dame a appelé pour dire que j’étais trop noire, qu’on ne voyait rien à l’écran, qu’on ne voyait que mes habits et que je ne passais pas bien à la télé parce que j’étais trop noire », raconte Cécile Djunga dans une vidéo mise en ligne ce mercredi soir et visionnée, depuis, par plus de 400.000 personnes.



Elle explique qu’elle a d’abord essayé de prendre du recul en en riant, mais elle finit par concéder qu’il lui est difficile de ne pas prêter attention aux « tonnes de messages racistes, insultants » qu’elle reçoit depuis son arrivée à l’antenne il y a un an.



«Maintenant on va avoir "Balance ton con"»

« Ça me met en colère et ça me touche parce que je suis un être humain. J’essaie de passer outre, parce que je suis quelqu’un qui avance, parce que je ne veux pas mettre çe en avant, parce que ça reste une minorité bruyante, mais ce n’est plus drôle, en fait », poursuit la jeune femme dans un élan de sincérité. « Recevoir des messages tels que "Sale négresse rentre dans ton pays", j’en ai marre», déplore-t-elle, la voix troublée par l’émotion.



« J’ai décidé que j’allais le dire parce qu’il y a trop de gens qui pensent que le racisme, en Belgique, n’existe pas. Ce n’est pas vrai. On a eu "Balance ton porc", maintenant, on va avoir "Balance ton con". On va balancer les gens qui sont trop fermés d’esprit et qui en blessent d’autres », promet Cécile Djunga. « On va leur montrer qu’on est dans une Belgique ouverte. Je me sens belge, je suis bien dans mon pays. Maintenant, on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays parce que je suis dans mon pays », a-t-elle insisté.



La RTBF envisage de poursuivre les auteurs des messages racistes

Jean-Paul Philippot, l’administrateur de la RTBF a réagi à cette vidéo en exprimant sa « colère froide » face au « torrent de boue » reçu par la présentatrice. « Ça n’a pas sa place en Belgique, pas sa place dans une société démocratique. Nous allons faire respecter la loi et poursuivre toutes ces personnes. Il n’y a pas d’impunité au racisme. En tout cas, ça nous stimule dans notre politique à continuer à exprimer la diversité dans tous ses aspects et ses facettes », a-t-il affirmé, relate le site du Soir.



Cécile Djunga est par ailleurs un visage connu d’une partie des téléspectateurs français puisqu’en plus d’apparaître dans des bulletins météo sur TV5 Monde, elle est « la réceptionniste » de l’émission Tatoo Cover sur TFX. Comédienne, elle se produit aussi avec son spectacle humoristique Presque célèbre. Elle jouera notamment à La Nouvelle Seine, à Paris, le 29 novembre.