Vaccin Covid-19: la capitalisation boursière de Moderna tutoie les cieux

Alors qu’elle a introduit une demande d’homologation express auprès des USA et de l’Union Européenne, la petite Moderna voit sa capitalisation boursière s’envoler pour atteindre 59 milliards de dollars en ce lundi 30 novembre. Le titre a gagné 17% de son titre vers 18H30 GMT à 148,36 dollars, très loin des 23 dollars affichés en 2018 lors de l’introduction de la pharma à la Nasdaq.



A contresens des autres secteurs, l’industrie du médicament se porte bien en 2020, à l’instar de Moderna qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 46 millions de dollars en 2019 à 232,7 millions de dollars en 2020. Les analystes de Bloomberg l’espèrent à 5 milliards de dollars en 2021 au vu des commandes mondiales du vaccin Moderna, relate Financial Afrik.



La société, créée en 2010 à Cambridge dans le Massachussetts et dirigée par Stéphane Bancel, a reçu 2,5 milliards de dollars d’argent public américain pour accélérer sa recherche de vaccin et pour financer les essais cliniques.



Moderna affirme avoir mis au point un vaccin efficace à 94,5 % et souhaite désormais obtenir une autorisation de mise sur le marché avant la fin décembre aux Etats-Unis et en Europe.