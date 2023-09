Vague de libérations de détenus à la Prison de Rebeuss ce vendredi

Les libérations de détenus continuent après Cheikh Bara NDIAYE et Serigne Assane Mbacké. Dans un Live diffusé par un militant Pastef, qui fait partie de ceux qui étaient venus apporter des Kits de nourriture aux détenus, beaucoup d’internautes ont pu vivre en direct la libération de détenus arrêtés dans les manifestations.



Ge-Lee Cissé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a dénombré pas moins de 20 détenus Pastef. Avant de préciser qu’ils ont tous été arrêtés depuis le mois de mars 2023. Quand Ousmane Sonko faisait ses va-et-vient mouvementés et tendus entre son domicile et le Palais de justice de Dakar dans le procès en diffamation qui l’opposait au ministre Mame Mbaye Niang.