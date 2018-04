Valdiodio Ndiaye, expert électoral : «le dialogue doit être renoué à l’Assemblée nationale

Alors que les députés ont voté jeudi la loi portant révision de la Constitution, l’expert électoral Valdiodio Ndiaye prône la poursuite du dialogue au niveau de l’hémicycle avant d’intégrer cette loi dans le Code électoral. Car affirme-t-il, une opportunité de renouer le fil du dialogue va se présenter encore une fois avec la venue du ministre de l’Intérieur pour l’intégration de cette loi dans le processus.



«Si on suit bien la démarche institutionnelle c’est que le président de la République va promulguer ensuite la loi, et la suite, objectivement c’est d’attendre le moment du passage du ministre de l’Intérieur au niveau de l’Assemblée nationale parce qu’il y a nécessité de l’intégrer dans le Code électoral», a-t-il déclaré.



Cette première phase dépassée, M. Ndiaye renseigne que c’est à ce niveau que les acteurs politiques doivent initier le dialogue afin de trouver un consensus. Et enfin, martèle-t-il, «des discussions doivent absolument avoir lieu avant la modification du Code électoral.