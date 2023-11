Vendredi de tous les dangers ? Yewwi Askan Wi et Lacos en conférence de presse conjointe ce jeudi

Le Sénégal se dirige vers un vendredi tendu. Les militants et sympathisants de l'opposant Ousmane Sonko ont déposé des déclarations de marche sur toute l'étendue du territoire et appellent à une mobilisation générale vendredi 17 novembre, la coalition Yewwi Askan Wi et les Leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos) font face ce jeudi à la presse.



Ce vendredi, la Cour suprême doit trancher le pourvoi en cassation des avocats de l'Etat du Sénégal contre la réintégration du leader de Pastef sur les listes électorales ordonnée par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. L'Etat du Sénégal attaque une forclusion du délai de recours des conseils de Ousmane Sonko.



La Cour de justice de la Cedeao va également rendre vendredi sa décision sur le recours des avocats de Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales, la dissolution de son parti et sa libération.