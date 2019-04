Venezuela: l'immunité parlementaire de Juan Guaido levée

L'Assemblée constituante a voté mardi à l'unanimité pour « autoriser la continuation des poursuites pénales engagées contre le député » d'opposition Juan Guaido devant la Cour suprême, a annoncé le président de cette institution Diosdado Cabello.



La Cour suprême et l'Assemblée constituante sont jugées acquises au pouvoir du chef de l'État Nicolas Maduro par l'opposition. « Nous agissons sur la base de la Constitution », a assuré le président de la Cour suprême, également numéro deux du parti au pouvoir, en clôturant les travaux de l'Assemblée.



« Le peuple est déterminé et rien ne nous arrêtera », a réagi l’opposant lors d'une allocution devant ses partisans et des journalistes, ajoutant qu'il n'y avait « aucune marche arrière dans ce processus ».